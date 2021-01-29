В Сербии привито от коронавируса 400 тыс. человек, и только в одном случае была зафиксирована нежелательная реакция на вакцину российского производства Sputnik V, сказал представитель сербского Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич

В десятки раз больше негативных последствий от использования китайской и американо-германской вакцин, уточнил он.

«К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm, и всего одна на Sputnik V», — приводит слова Зелича РИА Новости.

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Отмечены были и системные реакции: чаще всего повышенная температура, не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль, добавил он. Вместе с тем он считает, что это не повод для беспокойства.

Сербский министр по инновациям Ненад Попович ранее заявлял, что власти Сербии ведут переговоры о производстве российской вакцины Sputnik V у себя в стране.