Немецкий Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса Sputnik V, сообщает РИА Новости 29 января

Борьба с COVID-19: Билл Гейтс о новой пандемии, а Bloomberg ставит в пример Украине вакцинацию в Крыму Ангела Меркель ранее говорила, что институт может оказать консультационную помощь в регистрации и продвижении российской вакцины.

«Уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования оборота медицинских препаратов в ЕС в отношении двух аспектов», — приводит агентство слова главы института Клауса Цичутека.

Он уточнил, что первый аспект касался существующих в ЕС требований для регистрации, вторым были дальнейшие консультации в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран Евросоюза. По его словам, такие контакты продолжаются.

Институт работает с тем, чтобы производство российской вакцины Sputnik V было возможно в Европе и соответствовало европейским стандартам качества, для этого необходимо правильно представить соответствующим органам данные о препарате, пояснил Цичутек.