По его словам, без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.
«С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиций очень мало, а последние полгода — вообще ничего, потому что у России другие взгляды… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно», — сказал Кравчук.
Он считает, что Москва искажает Комплекс мер по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах. На вопрос, если нельзя договориться с Россией через ТКГ, то зачем тратить свое время, Кравчук ответил, что эти переговоры призваны также продемонстрировать приверженность Киева выполнению соглашений и «объединяют европейских партнеров» Украины.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.