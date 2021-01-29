Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что c руководством России ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно. Его слова 29 января приводит Интерфакс-Украина

По его словам, без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

«С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиций очень мало, а последние полгода — вообще ничего, потому что у России другие взгляды… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно», — сказал Кравчук.

Кравчук обрушился с обвинениями на Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.