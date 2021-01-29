Актер Федор Добронравов в комментарии порталу «Телепрограмма» 29 января назвал условие, при котором съемочная группа сможет закончить работу над сериалом «Сваты» в 2021 году

Добронравов заявил, что съемки удастся завершить, если откроют границы.

Фанаты Артемьевой из «Сватов» подозревают у нее опасный синдром © Людмила Артемьева/Инстаграм

«Мы все боремся, чтобы это все поскорее завершилось. Я про пандемию, а там бог его знает, что будет. Будут ли границы открыты? Если да, то "Сватов" доснимут. Тут каждый день такие перемены. Государства открывают, государства закрывают каждый день. Так что здесь очень сложно что-то планировать на лето. Мы надеемся, что будущее у "Сватов" будет», — сказал актёр.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. В 2020 году съемки приостановили из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что седьмой сезон планируется выпустить в 2021 году.

Последние два года съемки «Сватов» велись на территории Белоруссии.