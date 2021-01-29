На своей странице в Facebook председатель комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот документ позволит использовать в Украине вакцины производства компаний: Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Документом предусматривается возможность регистрации на Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза.
При этом не будут применять вакцины, разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.