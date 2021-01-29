Депутаты Верховной Рады разрешили использование в экстренном режиме вакцин от коронавируса, которые не прошли третью стадию клинических испытаний, однако запретили импорт из России. Трансляцию заседания парламента 29 января вел телеканал «Рада»

На своей странице в Facebook председатель комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот документ позволит использовать в Украине вакцины производства компаний: Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Андрей Золотарев: В «Спутник V» власти Украины усмотрели российскую мягкую силу © Facebook, Золотарев Андрей

При этом не будут применять вакцины, разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.