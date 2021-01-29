Список, где перечисляются те, против кого вводятся ограничительные меры, не носит гриф «секретно», однако на сайте президента они не опубликованы. По информации издания ZN.UA, речь идет о китайских инвесторах «Мотор Сич».
Ранее китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited и украинская ООО МС-4 Александра Ярославского как владельцы акций «Мотор Сич» сообщили, что созывают на 31 января внеочередное собрание акционеров.
В декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие.