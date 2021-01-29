Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц, которое, вероятно, касается китайских инвесторов «Мотор Сич». Об этом 29 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

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