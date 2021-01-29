Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 января в своем Telegram-канале прокомментировал проведение в Донецке форума «Русский Донбасс»

По его словам, доктрина «Русского мира/Донбасса» это документально оформленная программа ликвидации Украины. При этом он считает, что ликвидация Украины не будет осуществляться военными методами.

Арестович также заявил, что Донбасс, Восточная и Западная Украина не существуют на самом деле, а являются всего лишь «психолингвистическими конструктами Кремля».

В форуме принимают участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, политологи, преподаватели вузов, научные и культурные деятели, российские журналисты, представители общественных организаций.

«В 2014 году русскому народу Донбасса была объявлена война с целью уничтожения собственной идентичности на исконно русской земле, но нам удалось отстоять право на самоопределение, свободу и независимость. Мы выступили против беззакония украинской власти, мы сражались и продолжаем сражаться за то, чтобы быть частью Русского мира», — отметил Пасечник.

Также на форуме представили доктрину государственной политики ДНР и ЛНР.