Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые депутаты в своем мнении по политическим вопросам часто «перекрашиваются» и «переобуваются». Об этом он сказал в видеообращении в Facebook 29 января

В видеообращении Зеленский отчитался по вопросам повестки дня, упомянув среди прочего недавно принятый Верховной Радой закон о референдуме.

Зеленский отметил, что некоторые партии выступали против референдума из-за опасений, что «люди неразумные и наделают ошибок», и подчеркнул, что на очереди закон о сокращении числа депутатов до 300.

«Считается, что самое быстрое животное на планете — это гепард. На самом деле это не так. Это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но бац, вуаля — и уже инициируют референдум по пяти вопросам», — сказал украинский президент.

Он добавил, что официальным логотипом такой политсилы мог бы стать мем «фейспалм», а слоганом — «Двадцать лет на рынке переобувания».

Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский? © AP, Efrem Lukatsky Юлию Тимошенко. На заседании в Раде она раскритиковала принятый парламентом закон о всенародном референдуме за заложенные в нем бюрократические процедуры. Кроме того, ее фракция воздержалась от голосования по законопроекту.

После этого глава «Батькивщины» предложила вынести на референдум пять вопросов: о поставках населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30%-й рентабельностью; о продаже сельскохозяйственной земли и стратегической собственности; об отношении к легализации марихуаны и игорного бизнеса.