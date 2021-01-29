Дипломат сослался на статью в американском издании Atlantic Council о вызовах COVID-вакцинации в Украине, в которой упоминался конфликт между украинским Минздравом и агентством «Медицинские закупки Украины».
«Передача всех централизованных закупок в агентство — также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС», — напомнил Маасикас.
Украинские власти в своих действиях очень сильно зависят от внешних игроков. В связи с этим многие эксперты говорят о потере Украиной суверенности и даже внешнем управлении.
Международные кредиторы и иностранные посольства постоянно указывают официальному Киеву на то, что и как нужно делать в любых вопросах внутренней и внешней политики.
Так, о снижении тарифов для населения Украины премьер-министр Денис Шмыгаль был вынужден договариваться с Международным валютным фондом, а Всемирный банк требует изменить украинский закон о земле таким образом, чтобы иностранцы могли без промедлений и задержек скупать украинские сельхозугодья.
Более того, украинские предприниматели, протестовавшие против повсеместного введения кассовых аппаратов, устроили свою акцию 28 января не у парламента или офиса президента, а у здания американского посольства в Киеве. Видимо, все уже понимают, где находится верховная власть на Украине.