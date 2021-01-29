Реформа правил закупки лекарств и медицинских средств на Украине являются одним из условий предоставления макрофинансовой помощи стране, написал посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас в своем микроблоге в Twitter 29 января

Дипломат сослался на статью в американском издании Atlantic Council о вызовах COVID-вакцинации в Украине, в которой упоминался конфликт между украинским Минздравом и агентством «Медицинские закупки Украины».

«Передача всех централизованных закупок в агентство — также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС», — напомнил Маасикас.

Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Международные кредиторы и иностранные посольства постоянно указывают официальному Киеву на то, что и как нужно делать в любых вопросах внутренней и внешней политики.

Так, о снижении тарифов для населения Украины премьер-министр Денис Шмыгаль был вынужден договариваться с Международным валютным фондом, а Всемирный банк требует изменить украинский закон о земле таким образом, чтобы иностранцы могли без промедлений и задержек скупать украинские сельхозугодья.

Более того, украинские предприниматели, протестовавшие против повсеместного введения кассовых аппаратов, устроили свою акцию 28 января не у парламента или офиса президента, а у здания американского посольства в Киеве. Видимо, все уже понимают, где находится верховная власть на Украине.