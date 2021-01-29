«Верю, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди… Чтобы депутатов было 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным», — сказал он.
Соответствующий законопроект президент Украины внес в парламент в 2019 году. Рада направила проект в Конституционный суд с просьбой дать заключение о его конституционности. В день местных выборов осенью 2020 года президент Зеленский параллельно провел так называемый всеукраинский опрос, результаты которого до сих пор неизвестны. Украинский лидер, в частности, поинтересовался у народа, необходимо ли сократить число депутатов Рады до 300.