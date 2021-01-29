«Меры в связи с COVID-19: вся деятельность пресс-клубов в феврале приостановлена», — говорится в сообщении.
Пресс-конференция с участием Нескоромного была анонсирована на 2 февраля. Планировалось, что он расскажет о «провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о нашумевших фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины».
Неделю назад, 22 января, СМИ сообщили, что бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный сбежал в Киеве при попытке задержания полицией. По делу о возможной причастности к заказу убийства генерала СБУ Наумова был арестован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.
Нескоромный заявил, что против него устроили провокацию. Также он сообщал, что готов обнародовать информацию о «любимой женщине [главы СБУ Ивана] Баканова из Москвы», которая якобы связана с ФСБ, про откаты с «Большой стройки», связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.