Очередное решение о санкциях против России со стороны Украины свидетельствует о слабости украинского лидера Владимира Зеленского, который является заложником международного и внутригосударственного влияния. Об этом 29 января заявил член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости

«Президент он слабый, является марионеткой как в руках международных сил, так и сил, которые оперируют им внутри Украины… На мой взгляд, наиболее ярким проявлением этой слабости марионетки является введение в действие закона о продаже земли, точнее внесение его в парламент», — заявил он.

Казус Зеленского: политико-психологический очерк © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, эксперт указал, что, пользуясь большинством голосов, Зеленский мог бы провести демократические реформы и «развернуться в сторону России, добрососедства, в сторону диалога по вопросу Крыма».

Но Зеленский не только продолжил, но даже усугубил линию, которую вел ранее Петр Порошенко. Он отметил, что за год президентства Зеленского людей в Донбассе погибло больше, чем за последний год руководства Порошенко.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.