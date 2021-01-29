Мать и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, который так и не стал министром, 28 января записала видеообращение, в котором раскритиковала парламент и правительство

«Шмыгаль, дай шанс»: Витренко в третий раз попытается стать министром © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Наталия Витренко считает, что ее сына «травили олигархи», которые делят между собой колоссальные доходы.

«Я поняла, что не нужно метать бисер перед свиньями. То, что я увидела за 1,5 месяца его работы. То, что я увидела, какую травлю развернули олигархи со всех своих телеканалов. Как все их шавки пытались облаять, пытались помешать, оклеветали его — Юрия Витренко. Зачем тогда на такое правительство, такой парламент, такую власть тратить свою жизнь, энергию, свои знания? Юрий так наивно надеялся строить европейский рынок в Украине. Где? С бандитами? С этими ненасытными олигархами?» — возмутилась мать политика.

Она обвинила украинские телеканалы, которые «с утра до вечера муссировали имя Витренко».

По ее словам, сын очень смело проводил линию по ликвидации монополизма на электрорынке и открыто заявил о необходимости строительства социального государства с рыночной экономикой. Она также приписала ему успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным насчет газового рынка и контракта с «Газпромом» в декабре 2019 года в ходе «нормандской встречи» в Париже.

Витренко назвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля «убогим» и обвинила в том, что он не продвигал ее сына. Кроме того, она раскритиковала председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который в ходе сессии Кабмина, где рассматривали кандидатуры на пост министра энергетики, не дал заключительное слово Витренко.

«Регламент дикий совершенно, 3 минуты для выступления. Что за 3 минуты можно сказать? Ну и что в итоге? В итоге Украина не получила министра энергетики. <…> Проголосовали, потому что сговор олигархов. Вот кто держит Украину за горло. Вот кто плевать хотел и на какие-то там распоряжения Зеленского. И когда я услышала, что вроде бы Юрию предложили в третий раз выходить в парламент с пробой на избрание и он вроде бы будет думать над этим. Я вот сейчас публично обращаюсь: не нужно, Юрий, делать этого, это будет большая ошибка. Гиены и шакалы должны захлебываться в собственной желчи, в собственной кровавой слюне. Не нужно им помогать, раз они ничего не хотят менять к лучшему на Украине», — высказалась его мать.

Накануне Верховная Рада на заседании повторно провалила голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Хотя профильный парламентский комитет поддержал его назначение. До этого Витренко занимал эту же должность, но с приставкой «исполняющий обязанности», его назначили на экстренном заседании правительства.

Первый раз парламент не смог назначить Витренко на эту должность в декабре 2020 года. Спикер парламента Дмитрий Разумков предположил, что депутатов смутила премия Витренко в $4 миллиона в виде облигаций внутреннего государственного займа, полученная по результатам решения Стокгольмского арбитража в споре с российским «Газпромом» (во времена, когда он работал исполнительным директором НАК «Нафтогаз Украина» в 2014-2020 годах).