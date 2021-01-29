Глава Офиса Зеленского опроверг заявления, что он якобы ограждает президента от негативной информации.
По его словам, президент «знает все и обо всем, от самых критических и негативных вещей».
При этом, как заявил Ермак, Зеленский «максималист, ему хочется, чтобы позитивные сдвиги и победы происходили каждый день».
«Он очень самокритичный человек. Президент не терпит предательства, непорядочности. Он очень открытый и порядочный человек. И, безусловно, ждет от тех, кто его окружает, таких же поступков. И третье качество — президент не терпит несправедливости», — рассказал Ермак.
Также руководитель ОП заявил, что нельзя считать переговоры о ситуации в Донбассе зашедшими в тупик.
«Говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия», — подчеркнул Ермак.
Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак возглавил Офис Зеленского в феврале 2020 года.
Согласно последнему соцопросу Киевского международного института социологии, рейтинг президента Украины падает. По данным опроса, если бы выборы прошли в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 19,8% опрошенных граждан.