Пока неизвестно, в отношении каких физических и юридических лиц Украина ввела санкции, но любые ограничительные меры Киева приносят вред самой Украине, ее экономике и гражданам. Об этом в комментарии РИА Новости 29 января сказал информированный источник

«Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», — заявил собеседник агентства.

Украина ввела санкции против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против юридических и физических лиц из России.

Санкционный список на сайте президента не опубликован, одно из решений засекречено.

Кроме того, украинский Кабмин подготовил список из 13 российских авиакомпаний, которым за полеты в Крым хотят запретить деятельность на три года.

В декабре 2020 года правительство РФ дополнило список физических лиц Украины, в отношении которых действуют персональные санкции. В него вошли Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

Экономические меры, которые применили к указанным лицам, подразумевают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории России.