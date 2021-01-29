Украинский подросток пережил клиническую смерть прямо во время урока в одной из школ Запорожской области. Об этом 29 января сообщили в сюжете ТСН

Огнедышащий школьник шокировал одноклассников в Харькове — видео © скриншот

При этом родители школьника указали, что он не страдал никакими хроническими заболеваниями. Резкое ухудшение самочувствия наблюдалось у школьника впервые.

Сейчас за его жизнь борются врачи в стационаре. Медики полагают, что юноша бы не выжил без экстренной помощи педагога. Причина клинической смерти школьника до сих пор не установлена. Его погрузили в искусственный сон, и он находится на искусственной вентиляции легких.