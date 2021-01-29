Реанимировать юношу удалось школьному учителю — сердце подростка до приезда скорой останавливалось трижды.
При этом родители школьника указали, что он не страдал никакими хроническими заболеваниями. Резкое ухудшение самочувствия наблюдалось у школьника впервые.
Сейчас за его жизнь борются врачи в стационаре. Медики полагают, что юноша бы не выжил без экстренной помощи педагога. Причина клинической смерти школьника до сих пор не установлена. Его погрузили в искусственный сон, и он находится на искусственной вентиляции легких.