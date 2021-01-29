Фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта «Отдаленный лай собак» об украинском мальчике, живущем у линии разграничения в Донбассе, внесен в школьную программу для 6-9 классов в Дании. Об этом рассказал украинский журналист, ассистент режиссера Азад Сафаров в Facebook 28 января

В фильме показан год из жизни 9-летнего Олега и его бабушки у линии разграничения в Донбассе. Съемки велись в 2015-2017 годах в селе Гнутово Донецкой области.

Люстрация, украинизация, декоммунизация: как Киев отсекает Донбасс © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

«В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма "Отдаленный лай собак"… Программа создана датским институтом фильма и UNICEF», — написал он.

Сафаров заявил, что внесение фильма в школьную программу Дании важно, поскольку «европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины, сопереживать им и становиться на их сторону».

В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Украинскую армию неоднократно уличали в обстрелах гражданских объектов, в результате которых гибли, в том числе, и дети.