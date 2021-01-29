Российский писатель и политик Захар Прилепин описал, что ждет Украину, Джо Байдена и российскую либеральную оппозицию в случае включения ДНР и ЛНР в состав РФ. Своими мыслями он поделился 29 января у себя в Telegram-канале

В четверг, 28 января, в ДНР стартовал форум «Русский Донбасс». В рамках мероприятия главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала включить народные республики Донецка и Луганска в состав России.

По мнению Прилепина, в случае вхождения этих территорий в РФ, на Украине произойдет государственный переворот, а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому стоит присмотреть дачу в Ростове-на-Дону.

«Есть хорошая работа озеленителя и садовника в Геленджике», — написал он, добавив, что у руля Украины, при таких раскладах, должен стать Тарас Бульба.

Также писатель выразил уверенность, что в этом случае российская либеральная оппозиция со своими акциями будет выглядеть как «неразумные стада отщепенцев», мешающие всенародному празднику. «Страна его сожрет»: Прилепин рассказал, что будет, если к власти в РФ придет свой Зеленский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Если Россия признает ДНР и ЛНР, и примет в состав России, четыре миллиона людей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы в ближайшее (и следующее) 31 число, случайно затоптав группы встречных протестантов, не успевших свернуть во дворы. Много будет новостей, если», — полагает Прилепин.

Кроме того, он написал, что украинские элиты отвернутся от нового президента США Джо Байдена, местные националисты поместят его на скандальный сайт «Миротворец» и проведут в Киеве факельное шествие под лозунгом «Трамп, вернись».

Прилепин напомнил, что население России сократилось за прошлый год на 500 тысяч человек, а в случае включения народных республик россиян сразу станет на 4 миллиона больше.

«Потом ещё четыре. Потом ещё. Пока Матвей Ганапольский не напишет автобиографию "Последний украинец"», — резюмировал писатель.