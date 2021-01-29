Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 28 января рассказал о значении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает lenta.ru

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

По мнению генсека, «Спутник V» можно использовать в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где проводятся миротворческие операции. Гутерриш надеется, что препарат сыграет важную роль в этой сфере.

При этом генсек напомнил, что для использования «Спутника V» Организацией Объединенных Наций вакцину должна одобрить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ. Надеюсь, что вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — рассказал Гутерриш.

В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. Российский лидер заявил, что Москва получала подобные обращения от коллег из ООН и не может остаться к ним безучастной.

На данный момент 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Это Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.