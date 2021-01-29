Представитель ведомства отметила, что Симоньян не является ни госслужащей, ни чиновником.
«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — пояснила Захарова.
На интеграционном форуме «Русский Донбасс» в Донецке Маргарита Симоньян сказала, что «люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими», а Россия «обязана дать им такую возможность» и «забрать Донбасс домой».
На двухдневном форуме участники из Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждают историческое прошлое Донбасса, современный период развития региона и его будущее. Также на форуме представили доктрину государственной политики ДНР и ЛНР.
В форуме принимают участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, политологи, преподаватели вузов, научные и культурные деятели, российские журналисты, представители общественных организаций.