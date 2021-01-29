Ответные меры на запрет Литвы въезжать в республику певцу Филиппу Киркорову не будут зеркальными. Об этом 28 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь»

Киркорову запретили въезд в Литву из-за Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В середине января миграционная служба Литвы по обращению МИД внесла Киркорова в список нежелательных лиц в стране сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Адвокат артиста Александр Добровинский заверил, что Киркоров обжалует запрет «в судах Европы». Сам Киркоров заявил, что этот запрет будет стоить прибалтийской республике «очень дорого».

Захарова заявляла, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.