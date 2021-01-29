Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский 28 января в своем Telegram пригрозил Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания скандалом в случае лишения телеканала «112 Украина» лицензии на вещание

Высказывания Симоненко в эфире «112 Украина» стали поводом к проверке телеканала © 112 Украина

По мнению политика, лишение телеканала лицензии станет «подарком судьбы» для владельцев медиагруппы, в которую, кроме «112 Украина», входят телеканалы NewsOne и ZIK.

«Они будут счастливы крутить эту тему бесконечно, зритель, сосредоточившись на этих двух каналах, ни на секунду не забудет о том, как поступили со 112. Об этом будут справедливо напоминать каждый день, каждую секунду, тыкая этой расправой в нос, и спрашивая у зрителя: «Вы точно за это голосовали?"», — отметил он.

Депутат уточнил, что не имеет отношения к этому каналу и никогда не был в его эфире.

Накануне Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 4 тысячи долларов телеканал «112 Украина» и объявил ему предупреждение за высказывания гостей в эфире, в которых регулятор обнаружил официальную политическую позицию РФ. Телеканал «112 Украина» завил о давлении властей и что штраф Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет оспорен в суде.