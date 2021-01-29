Как пишет издание, «вакцинная война» была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта.
В ответ глава Евросовета заявил о возможности применить экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.