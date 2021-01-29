Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на смерть народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося поздно вечером 28 января

Захарова назвала покойного актера настоящим гражданином и образцом гражданского мужества.

«Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству», — написала она.

Коронавирус убил актера Василия Ланового © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Василий Лановой — советский и российский актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.