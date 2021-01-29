Актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин 29 января в своем Instagram выразил соболезнования

Заболевший COVID-19 Василий Лановой попал в реанимацию © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Ирина Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.

Накануне днем Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщил, что Лановой перенес клиническую смерть.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Среди наиболее известных киноработ актера — роли Артура Грея в «Алых Парусах», Ивана Вараввы в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке,38».Также известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и др.

В 1985 году Лановой получил звание народного артиста СССР. За работу в фильме «Приступить к ликвидации» актер был удостоен премии МВД СССР, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов внутренних дел (1984).