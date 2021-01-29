Протестная активность в Белоруссии – это как нарыв, которого не видно на поверхности, но он не исчез, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина

«Протестная активность сейчас снизилась естественным образом просто потому, что протестовать в течение уже полугода каждые выходные людям достаточно сложно. Но тем не менее протестная активность никуда не делась. Это как нарыв, который ушел вглубь тела — его не видно на поверхности, но он не исчез», — сказал Безпалько.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.