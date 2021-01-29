По мнению эксперта, Всебелорусское народное собрание не может каким-то образом ни убить протесты, ни сильно катализировать.
«Протестная активность сейчас снизилась естественным образом просто потому, что протестовать в течение уже полугода каждые выходные людям достаточно сложно. Но тем не менее протестная активность никуда не делась. Это как нарыв, который ушел вглубь тела — его не видно на поверхности, но он не исчез», — сказал Безпалько.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.