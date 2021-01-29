Он отметил, что в рамках конституционных изменений в Белоруссии предложил бы общеполитический пункт о курсе республики на интеграцию с РФ в рамках Союзного государства.
«Кстати, самой России стоило бы включить аналогичный пункт в рамках недавних конституционных изменений», — считает Бышок.
Он добавил, что любой разговор о конституционных реформах в Белоруссии должен предваряться освобождением политзаключенных, расследованием убийств и пыток в СИЗО на Окрестина, началом регистрации новых политических партий и четкими сроками новых выборов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.