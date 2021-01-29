Ни в каких международных рейтингах Белоруссия не значится как демократическая страна, что отражено и в фактическом моратории на регистрацию новых политических партий в стране. Об этом сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог о том, почему в Белоруссии не регистрируют партии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Он отметил, что власти достаточно и того, что она уже «присматривает» за полутора десятком партий, чтобы они не решили, что они «не игрушка», а «право имеют».

В последний раз в Белоруссии партия была зарегистрирована в 2000 году. Это была Консервативно-Христианская партия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.