«Почему партии не регистрировались? Стыдный официозный ответ: были неправильно оформлены документы… Реалистический ответ: во-первых, потому что могли не регистрировать, а во-вторых, потому что в рамках существующего в Беларуси политического режима <…> и не нужно большое количество партий, даже симулятивных», — заявил политик.
Он отметил, что власти достаточно и того, что она уже «присматривает» за полутора десятком партий, чтобы они не решили, что они «не игрушка», а «право имеют».
В последний раз в Белоруссии партия была зарегистрирована в 2000 году. Это была Консервативно-Христианская партия.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.