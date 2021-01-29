Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен использовать Всебелорусское народное собрание как площадку для примирения с той частью общества, которая отказывается признавать его лидером нации. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.

Неменский считает способ формирования ВНС «довольно сомнительным», но это крупное собрание, которое призвано представлять собой народ Белоруссии, подчеркнул он, а перед Лукашенко стоит задача вновь утвердить себя как лидера нации.

«Это такое, можно сказать, примирение с теми, кто принимал участие в протестах и сочувствовал им. Вряд ли это можно назвать полноценным примирением… Но он может добиться того, чтобы они принимали фактическое положение дел… Задачей Лукашенко является утверждение своей легитимности через вот такие вот механизмы, так скажем, незападной демократии», — сказал политолог.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.