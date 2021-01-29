В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, президент Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.
Неменский считает способ формирования ВНС «довольно сомнительным», но это крупное собрание, которое призвано представлять собой народ Белоруссии, подчеркнул он, а перед Лукашенко стоит задача вновь утвердить себя как лидера нации.
«Это такое, можно сказать, примирение с теми, кто принимал участие в протестах и сочувствовал им. Вряд ли это можно назвать полноценным примирением… Но он может добиться того, чтобы они принимали фактическое положение дел… Задачей Лукашенко является утверждение своей легитимности через вот такие вот механизмы, так скажем, незападной демократии», — сказал политолог.
Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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