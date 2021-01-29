Если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

По его словам, подобное уже происходило на предыдущих собраниях.

«Напомню, в 2006 году один из кандидатов в президенты Александр Козулин до собрания вообще не доехал — его избили. Лукашенко потом сказал: «Морской пехотинец хотел у нас выступить, так ему по голове дали». То есть все делается для того, чтобы не дать представителям альтернативных точек зрения высказаться на собрании», — сказал Дмитрий Болкунец.

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Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.