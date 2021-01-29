Всебелорусское народное собрание - легитимный орган, но из-за разницы в политических системах Белоруссии и Запада ВНС будет подвергнуто жесткой критике. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: В 2022 году Белоруссия увидит новые выборы © Facebook, Алексей Дзермант

По мнению эксперта, Запад подвергнет ВНС серьезной критике, указывая на недостаточную демократичность процедуры формирования состава собрания и, соответственно, легитимность принимаемых им решений.

Неменский уточнил, что это связано с большой несостыковкой правовой и политической систем, созданных Белоруссией, и современным западным парламентаризмом.

«Поводов для критики у западных наблюдателей, несомненно, будет немало», — убежден политолог.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.