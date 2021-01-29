«Насколько я понимаю, значение собрания будет существенно повышено, и тогда действительно могут возникнуть вопросы к процессу формирования состава этого собрания. Вопросы именно со стороны западных наблюдателей», — отметил он.
По мнению эксперта, Запад подвергнет ВНС серьезной критике, указывая на недостаточную демократичность процедуры формирования состава собрания и, соответственно, легитимность принимаемых им решений.
Неменский уточнил, что это связано с большой несостыковкой правовой и политической систем, созданных Белоруссией, и современным западным парламентаризмом.
«Поводов для критики у западных наблюдателей, несомненно, будет немало», — убежден политолог.
Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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