Конституционная реформа может изменить статус Всебелорусского народного собрания, добавив ему полномочий. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

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Дзермант напомнил, что ВНС является формой консультативного участия представителей законодательной власти и общества. В этом году оно получило дополнительную нагрузку, связанную с аккумулированием предложений по поправкам в Конституцию и формированием пакета для последующего утверждения проекта на референдуме, отметил политолог.

«Далее возможен вопрос об изменении статуса Всебелорусского народного собрания, потому что сейчас оно собирается раз в пять лет, не имеет постоянных органов и дополнительных полномочий. Возможно, в связи с конституционной реформой это все появится. Но собрание нелегитимно принимать поправки в Конституцию, потому что это можно сделать только на референдуме», — подчеркнул эксперт.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.