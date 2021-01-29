В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, президент Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.
Дзермант напомнил, что ВНС является формой консультативного участия представителей законодательной власти и общества. В этом году оно получило дополнительную нагрузку, связанную с аккумулированием предложений по поправкам в Конституцию и формированием пакета для последующего утверждения проекта на референдуме, отметил политолог.
«Далее возможен вопрос об изменении статуса Всебелорусского народного собрания, потому что сейчас оно собирается раз в пять лет, не имеет постоянных органов и дополнительных полномочий. Возможно, в связи с конституционной реформой это все появится. Но собрание нелегитимно принимать поправки в Конституцию, потому что это можно сделать только на референдуме», — подчеркнул эксперт.
Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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