Всебелорусское народное собрание вряд ли станет катализатором новой волны протестов, но оппозиция постарается преподнести сюрпризы Александру Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

По словам Дмитрия Болкунца, в эти дни могут пройти марши противников Лукашенко или забастовки на госпредпритиях.

«Оппозиция придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко. Но ожидать, что в середине февраля, когда достаточно холодно, на улице будут массовые акции, я бы не стал», — сказал собеседник издания.

По словам эксперта, это собрание Лукашенко рассматривает как один из элементов своей легитимизации.

«Он понимает, что у него нет никакой поддержки в обществе, поэтому он находит платформы сторонников, которые могут сделать для него красивую картинку», — считает политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.