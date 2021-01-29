Белорусская оппозиция пытается ухудшить положение граждан, чтобы придать новый импульс сдувшимся гражданским акциям. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Закат эпохи Лукашенко продолжается © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы. Часть оппозиции бойкотировала ВНС.

«Радикальная оппозиция делает ставку на давление санкционное и внешнее, то есть они пытаются ухудшить положение граждан, с тем чтобы они снова на мятеж поднялись, либо же проводить здесь какие-то акции гражданские, которые, очевидно, сдулись, но они хотят придать им некий новый импульс. То есть ставка на улицу и внешнее давление», — сказал Дзермант.

При этом он отметил, что часть оппозиции откололась, например, члены предвыборных штабов кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые «начинают мыслить себя внутри страны в рамках конституционного, легального процесса». По данным политолога, они внесли предложения по делегатам и будут участвовать во Всебелорусском народном собрании.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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