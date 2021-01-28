Ориентироваться на слова Лукашенко не стоит, так как он часто делает заявления прямо противоположного характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявлял о том, что на Всебелорусском народном собрании будут утверждены изменения в Конституцию, но позже опроверг свои же слова.

Эксперт отметил, что противоречивые заявления глава республики иногда делает даже в короткий период времени.

«Если действительно никаких изменений на этом Всебелорусском народном собрании вноситься не будет, обсуждаться не будет, то совершенно очевидно, что цель созыва этого собрания — это просто попытка растянуть время, попытка снизить протестную активность путем организации этого имитационного собрания. «Вы хотели каких-то изменений? Вот, смотрите, можно собраться, о чем-то поговорить. Но о конституционных изменениях мы говорить не будем, я об этом сразу предупреждаю»», — сказал эксперт.

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