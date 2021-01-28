Первый Всеукраинский референдум по новому закону могут провести уже в 2021 году, написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook 28 января

«Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум" президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено», — подчеркнул депутат.

Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский? © AP, Efrem Lukatsky

27 января украинский парламент одобрил проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.

В президентской партии «Слуга народа» уже заявили, что хотят вынести на референдум вопрос о сокращении числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300, а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко намерена узнать мнение народа о распродаже земель сельхозназначения.

А нужен ли Зеленскому референдум? О первом тезисе предвыборной программы прзидента © пресс-служба президента Украины

Напомним, большинство украинцев, согласно всем соцопросам, требуют остановить войну в Донбассе, однако против выступает агрессивное неонацистское меньшинство, проявляющее наибольшую активность в различных массовых акциях.

При этом ультраправых поддерживает менее 5% украинского населения.