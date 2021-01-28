«Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум" президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено», — подчеркнул депутат.
По его словам, проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины.
27 января украинский парламент одобрил проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.
В президентской партии «Слуга народа» уже заявили, что хотят вынести на референдум вопрос о сокращении числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300, а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко намерена узнать мнение народа о распродаже земель сельхозназначения.
Больше всего против закона протестовали украинские националисты, которые заявляют, что таким образом «русские агенты» навяжут Киеву свою повестку.
Напомним, большинство украинцев, согласно всем соцопросам, требуют остановить войну в Донбассе, однако против выступает агрессивное неонацистское меньшинство, проявляющее наибольшую активность в различных массовых акциях.
При этом ультраправых поддерживает менее 5% украинского населения.