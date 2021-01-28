Всебелорусское народное собрание – это имитация народной поддержки Лукашенко, уверен эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина

«Соответственно, на какой правовой основе будут воплощаться в жизнь решения этого Всебелорусского народного собрания? С моей точки зрения, это такой маленький управляемый абсолютно лояльный по отношению к Лукашенко майдан, не более того», — сказал Безпалько.

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Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.