Эксперт отметил, что ему непонятна законодательная основа собрания — в Конституции его нет. Кроме того, непонятны его полномочия и селективность — по какому принципу отбираются делегаты.
«Соответственно, на какой правовой основе будут воплощаться в жизнь решения этого Всебелорусского народного собрания? С моей точки зрения, это такой маленький управляемый абсолютно лояльный по отношению к Лукашенко майдан, не более того», — сказал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.