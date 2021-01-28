Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 28 января сказал, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе не находятся в тупике и нужно продолжать поиск решений

Ранее политические советники лидеров «нормандской четверки» провели переговоры в формате видеоконференции и обсудили шаги по активизации процесса установления мира в Донбассе. Этому предшествовала их встреча в Берлине 12 января.

«Я категорический противник утверждений, что что-то зашло в тупик. Сам факт того, что эти переговоры происходят и все съезжаются в Берлин, говорит о том, что они продолжаются», — приводит слова Ермака РИА Новости.

Год после «нормандского саммита» в Париже: что ждет Донбасс © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ранее отмечалось, что доверие российской власти к официальному Киеву сильно упало после того, как Украина не выполнила обязательства, взятые на себя в ходе последней встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

В столице Германии периодически проходят переговоры политических советников «нормандской четверки», на которых обсуждается возможность очередной встречи на уровне глав государств.

Однако позиция Москвы однозначна: для того чтобы новый саммит на высшем уровне стал возможен, Киеву придется выполнить взятые на себя обязательства.