Венгрия настаивает на том, что Украина должна перестать требовать от компактно проживающих в Закарпатье венгров учиться полностью на украинском языке и вернуть им те права, которые у них были до языковой реформы, сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Наш» 28 января

«Единственное, о чем мы просим украинскую власть, — вернуть предыдущие права венгров, которые гарантировали им, что они могут обучаться на родном языке, использовать его в органах власти, в сфере услуг и при взаимодействии с государственными органами», — сказал Сийярто.

Он добавил, что случае положительного решения Украины Венгрия снимет вето на уровне министров в консультативном совете Украина — НАТО.

«До принятия сейчас действующего украинского образовательного законодательства венгры имели право учиться на родном языке с детского сада вплоть до университета. Это нормально работало», — подчеркнул дипломат.

Глас вопиющей Венгрии в Европе © segodnya.ua

Отношения Венгрии и Украины обострились после того, как в 2017 году Верховная Рада приняла скандальный украинский закон «Об образовании», запрещающий обучение в школах на языках национальных меньшинств. Он был направлен против России, но затронул и интересы венгров Закарпатья.

В ответ на это Будапешт стал блокировать евроатлантический курс Киева. Позднее стало известно, что на территории венгерского консульства в Закарпатской области осуществляется выдача паспортов Венгрии гражданам Украины, что стало причиной для очередного дипломатического скандала.

"Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья © zaholovok.com.ua Ростислава Ищенко, Украина сама втягивает себя в заранее проигранную конфронтацию и провоцирует в регионе точно такую же ситуацию, которая возникла в Крыму после так называемого Евромайдана.

Сами же венгры Закарпатья хотят вести в регионе точно такой же образ жизни, который они вели бы в Венгрии.

Но если киевские власти будут отбирать у них венгерские паспорта или запрещать общаться на родном языке, то они это терпеть не будут, полагает эксперт.