«Единственное, о чем мы просим украинскую власть, — вернуть предыдущие права венгров, которые гарантировали им, что они могут обучаться на родном языке, использовать его в органах власти, в сфере услуг и при взаимодействии с государственными органами», — сказал Сийярто.
Он добавил, что случае положительного решения Украины Венгрия снимет вето на уровне министров в консультативном совете Украина — НАТО.
«До принятия сейчас действующего украинского образовательного законодательства венгры имели право учиться на родном языке с детского сада вплоть до университета. Это нормально работало», — подчеркнул дипломат.
Он призвал «не заставлять венгров учить на украинском то, что иногда сложно учить даже на родном языке».
Отношения Венгрии и Украины обострились после того, как в 2017 году Верховная Рада приняла скандальный украинский закон «Об образовании», запрещающий обучение в школах на языках национальных меньшинств. Он был направлен против России, но затронул и интересы венгров Закарпатья.
В ответ на это Будапешт стал блокировать евроатлантический курс Киева. Позднее стало известно, что на территории венгерского консульства в Закарпатской области осуществляется выдача паспортов Венгрии гражданам Украины, что стало причиной для очередного дипломатического скандала.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, Украина сама втягивает себя в заранее проигранную конфронтацию и провоцирует в регионе точно такую же ситуацию, которая возникла в Крыму после так называемого Евромайдана.
Сами же венгры Закарпатья хотят вести в регионе точно такой же образ жизни, который они вели бы в Венгрии.
Но если киевские власти будут отбирать у них венгерские паспорта или запрещать общаться на родном языке, то они это терпеть не будут, полагает эксперт.