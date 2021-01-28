«Единственное, о чем мы просим украинскую власть, — вернуть предыдущие права венгров, которые гарантировали им, что они могут обучаться на родном языке, использовать его в органах власти, в сфере услуг и при взаимодействии с государственными органами», — сказал Сийярто.

Он добавил, что случае положительного решения Украины Венгрия снимет вето на уровне министров в консультативном совете Украина — НАТО.

«До принятия сейчас действующего украинского образовательного законодательства венгры имели право учиться на родном языке с детского сада вплоть до университета. Это нормально работало», — подчеркнул дипломат.

Глас вопиющей Венгрии в Европе
Глас вопиющей Венгрии в Европе
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Он призвал «не заставлять венгров учить на украинском то, что иногда сложно учить даже на родном языке».

Отношения Венгрии и Украины обострились после того, как в 2017 году Верховная Рада приняла скандальный украинский закон «Об образовании», запрещающий обучение в школах на языках национальных меньшинств. Он был направлен против России, но затронул и интересы венгров Закарпатья.

В ответ на это Будапешт стал блокировать евроатлантический курс Киева. Позднее стало известно, что на территории венгерского консульства в Закарпатской области осуществляется выдача паспортов Венгрии гражданам Украины, что стало причиной для очередного дипломатического скандала.

"Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья
"Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья
© zaholovok.com.ua
По мнению политолога Ростислава Ищенко, Украина сама втягивает себя в заранее проигранную конфронтацию и провоцирует в регионе точно такую же ситуацию, которая возникла в Крыму после так называемого Евромайдана.

Сами же венгры Закарпатья хотят вести в регионе точно такой же образ жизни, который они вели бы в Венгрии.

Но если киевские власти будут отбирать у них венгерские паспорта или запрещать общаться на родном языке, то они это терпеть не будут, полагает эксперт.