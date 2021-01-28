Украинский телеведущий Юрий Горбунов поздравил на днях на своей странице в Instagram певицу Тину Кароль с днем рождения. Однако даже несколько коротких предложений с пожеланиями стали поводом для обвинений в неправильном использовании украинского языка

«Нашу очаровательную поп-диву поздравляем с Днем рождения!! Тиночка — цвети, радуй, вдохновляй и всегда будь счастливой!» — написал ведущий на своей странице на украинском языке.

Чтобы работать официантом: украинская ведущая спровоцировала спор об украинском языке © Снежана Егорова/Фейсбук

«Не "цвіти", а "квітни"», «Оййй, например, в одной песне поют "Цвіте терен коло хати", а не "квітне". Так что без разницы, как…», «Даже спорить не буду», «Тогда уже не "спорить", а "сперечатися"», — обсудили слово, употребленное ведущим, его подписчики.

Другие поклонники шоумена обратили внимание на другую деталь — губы Горбунова на фото такого же цвета, что и помада Кароль, а сама певица на фото очень задорно смеется, как будто это она испачкала.

«Зацелованный», «Юрий, так напоздравлялся, что красные губы! Вот молодец!» — заметили внимательные фанаты.

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В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке. Деятелей шоу-бизнеса это требование пока не коснулось.