«Нашу очаровательную поп-диву поздравляем с Днем рождения!! Тиночка — цвети, радуй, вдохновляй и всегда будь счастливой!» — написал ведущий на своей странице на украинском языке.
Примечательно, что «цвети» он написал как «цвіти», то есть по сути использовал слово в его российском варианте звучания, за что тут же был поправлен.
«Не "цвіти", а "квітни"», «Оййй, например, в одной песне поют "Цвіте терен коло хати", а не "квітне". Так что без разницы, как…», «Даже спорить не буду», «Тогда уже не "спорить", а "сперечатися"», — обсудили слово, употребленное ведущим, его подписчики.
Другие поклонники шоумена обратили внимание на другую деталь — губы Горбунова на фото такого же цвета, что и помада Кароль, а сама певица на фото очень задорно смеется, как будто это она испачкала.
«Зацелованный», «Юрий, так напоздравлялся, что красные губы! Вот молодец!» — заметили внимательные фанаты.
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В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке. Деятелей шоу-бизнеса это требование пока не коснулось.