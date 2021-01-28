Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко придумала, как скрыть от СМИ личную переписку на экране смартфона. Об этом 28 января сообщает издание «Буквы»

«Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко наклеила на свой мобильный телефон защитную пленку: видимо, для того, чтобы усложнить для журналистов возможность фиксировать переписки», — говорится в сообщении.

Папарацци подловили: Тимошенко переписывалась с «Ермаком» и поздравляла Зеленского © Facebook, Юлія Тимошенко

Ранее журналисты издания подловили Тимошенко на переписке с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Депутат сообщила ему, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. Также она добавила в конце «обнимаю».