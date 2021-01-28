«Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко наклеила на свой мобильный телефон защитную пленку: видимо, для того, чтобы усложнить для журналистов возможность фиксировать переписки», — говорится в сообщении.
В издании разместили снимки экрана мобильного девайса Тимошенко с затемняющей плёнкой.
Ранее журналисты издания подловили Тимошенко на переписке с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Депутат сообщила ему, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. Также она добавила в конце «обнимаю».