На Украине готовятся к премьере двенадцатисерийного художественного фильма о таинственном государстве западных славян, существовавшем в VII веке нашей эры. Трейлер фильма уже появился в сети

Авторы картины имеют в виду союз племен Богемии (Чехии) под предводительством вождя Само, образовавшийся во время борьбы с Аварским каганатом.

Такой эпизод действительно упоминается в хрониках. Так, автор франкской летописи Фредегар называет Само франкским купцом, торговавшим со славянами, а затем ставшим их военным вождем.

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Этот сюжет послужил основой для сериала, где главным героем становится потерявший память чужеземец, попадающий в славянские племена.

Сериал не претендует на достоверность и соответствие эпохе, заполняя исторические «белые пятна» щедрой долей фэнтези.

В то же время сделана попытка воссоздать обряды и часть известного снаряжения тех времен — в первую очередь аваров и франков.

Для славян все снаряжение и оружие пришлось выдумывать, поскольку нет достоверных археологических находок, на основании которых можно сделать реконструкцию, рассказали в мастерской «Кузня фантазий», принимавшей участие в работе над фильмом.

В общем, фильм судя по скудным данным в сети и трейлеру, не претендует на шедевральность, но может оказаться вполне смотрибельным.

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Это была последняя его киноработа до того, как он по приглашению президента Владимира Зеленского ушел во власть. Сообщалось, что он едва успел начать работу над картиной.

Однако известно, что совместный украино-словацкий проект финансируется при участии официального Киева — среди спонсоров картины с бюджетом 3,6 млн евро отметилось Министерство культуры Украины.

Интерес словаков к теме не вызывает удивления, но зачем Украине снимать фильмы про «чужую землю», на первый взгляд не совсем понятно.

Однако в силу того, что 25 млн грн (чуть более $1 млн по тогдашнему курсу), которые украинское государство выделило на картину, выдавал глава Госкино Филипп Ильенко, член неонацистской партии «Свобода», не стоит сомневаться в том, что идеологическая антироссийская составляющая в фильме обязательно есть.

Можно предположить, что будут эксплуатироваться параллели противостояния "славян-европейцев" и "азиатов", к которым современная украинская пропаганда относит всех россиян.

Сам же Ермак, как известно, владеет тремя компаниями, связанными с кинобизнесом: продюсерские фирмы «Гарнет Інтернешнл Медиа Груп», «Медийная группа европейского партнёрства» и «Ама Вижн», которая специализируется на производстве украинского «патриотического кино». Все его фирмы успешно выигрывают государственные тендеры и исполняют государственные заказы.