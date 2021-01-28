Белорусские власти действовали жестко, защищая стану, и это стало понятно многим. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА

По словам Лукашенко, в деле защиты суверенитета расслабляться нельзя, так как граждане Белоруссии «не простят безалаберности».

Упреки в подавлении массовых протестов глава государства отвергает.

«И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — утверждает белорусский лидер.

Олег Неменский: Лукашенко победил тем, что не повелся на провокации © РИА Новости, Нина Зотина

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.