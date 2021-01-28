По данным РИА Новости, в начале своего выступления на сессии в ПАСЕ Алексей Гончаренко стал оскорблять Россию и президента Владимира Путина.
Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что оскорбление страны, главы государства недопустимо, а у Гончаренко отсутствует культура.
Затем Гончаренко обратился к российским делегатам Петру Толстому и Леониду Слуцкому.
«Знаете, господа Слуцкий и Толстой, это там вы — граф Толстой, а здесь — просто… простой», — сказал Гончаренко.
В свою очередь, делегация РФ обратилась к председателю ПАСЕ и в профильный комитет по регламенту с просьбой отреагировать на хамские и провокационные заявления представителя Украины.
Ранее в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ, которые оспаривала Украина.
Гончаренко давно известен сомнительными выходками в ПАСЕ. В 2018 году он явился на заседание в резиновых перчатках, заявив, что так защищается от «токсичной России».