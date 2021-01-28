Отмечается, что на просмотр в Гродно приехали четыре новых игрока — молдаване Сергей Трофан и Руслан Челари, россиянин Иван Бакланов и Путин.
«Еще одним потенциальным новичком клуба может стать представитель украинского футбола и однофамилец президента одной соседней страны Виктор Путин», — говорится в сообщении.
Двадцатипятилетний полузащитник родился в Херсонской области и является воспитанником футбольной школы «Динамо» имени В. В. Лобановского, однако почти всю карьеру он провел в Польше. Последним клубом Путина был ГКС из Белхатува, который выступает во втором дивизионе чемпионата Польши. В прошлом сезоне украинец провел 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей.
ФК «Неман Гродно» был основан в 1964 году. В советское время выступал в низших лигах. Высшее достижение в чемпионате Белоруссии — 2-е место в 2002 году.