Украинский полузащитник Виктор Путин заявлен на просмотр в белорусский ФК «Неман Гродно». Об этом сообщили на сайте футбольного клуба 27 января

«Досвидули»: украинцы ополчились на перешедшего в российский клуб футболиста © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Сергей Трофан и Руслан Челари, россиянин Иван Бакланов и Путин.

«Еще одним потенциальным новичком клуба может стать представитель украинского футбола и однофамилец президента одной соседней страны Виктор Путин», — говорится в сообщении.

Двадцатипятилетний полузащитник родился в Херсонской области и является воспитанником футбольной школы «Динамо» имени В. В. Лобановского, однако почти всю карьеру он провел в Польше. Последним клубом Путина был ГКС из Белхатува, который выступает во втором дивизионе чемпионата Польши. В прошлом сезоне украинец провел 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей.

ФК «Неман Гродно» был основан в 1964 году. В советское время выступал в низших лигах. Высшее достижение в чемпионате Белоруссии — 2-е место в 2002 году.