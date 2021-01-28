Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 2021 год Годом русской культуры в ДНР. Об этом 28 января сообщает ДАН

Руководитель RT Симоньян приехала в Донецк © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк заявил Пушилин на международном форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

В свою очередь, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заверил, что доктрина «Русский Донбасс» закрепит общую позицию ДНР и ЛНР в стремлении к скорейшему воссоединению с Россией.

«Перед нами стоит важная задача — преодолеть сложившуюся несправедливость, защитить культурное и историческое наследие, социальные и юридические права наших граждан. В 2014 году русскому народу Донбасса была объявлена война с целью уничтожения собственной идентичности на исконно русской земле, но нам удалось отстоять право на самоопределение, свободу и независимость. Мы выступили против беззакония украинской власти, мы сражались и продолжаем сражаться за то, чтобы быть частью Русского мира», — отметил Пасечник.

По словам главы ЛНР, власти Украины пытаются оторвать регион от России, навязывая чуждую идеологию.

«От каждого из нас зависит приумножение величия русского народа, сохранение его культурного и духовного богатства», — подытожил Пасечник.

Сегодня в Донецке начался двухдневный международный форум «Русский Донбасс», на котором впервые будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР. Мероприятие объединило около 400 делегатов. Это Пушилин, Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, политологи, преподаватели вузов, научные и культурные деятели, журналисты, общественники Донбасса и РФ.