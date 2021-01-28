Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.
«Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего», — сказал Александр Лукашенко.
По словам российско-белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала.
В интервью изданию Украина.ру Болкунец, напомнил, как в 2006 году один из кандидатов в президенты Александр Козулин был избит по дороге на Всебелорусское народное собрание.