По словам Кирилича, он обсудил вопрос о взаимодействии в ситуации с иконой с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич. Она сообщила послу о проведении следственных действий по делу.
«С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», — написал украинский дипломат.
Кроме того, в комментарии «Украинской правде» посол отметил, что Украина готова срочно прислать специалистов для исследования иконы.
В декабре 2020 года член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону, как он заявил, найденную в Луганске.
Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ и потребовало выяснить происхождение иконы с привлечением Интерпола. Икону назвали объектом культурного наследия Украины, возбудили дело в связи с ее вывозом из страны. Россия передала икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.