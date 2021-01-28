Украина надеется вскоре получить доступ к иконе, ранее подаренной главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич сообщил в Twitter 28 января

По словам Кирилича, он обсудил вопрос о взаимодействии в ситуации с иконой с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич. Она сообщила послу о проведении следственных действий по делу.

«С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на скорое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», — написал украинский дипломат.

Киев угрожает Боснии из-за подаренной Лаврову иконы © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

В декабре 2020 года член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону, как он заявил, найденную в Луганске.

Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ и потребовало выяснить происхождение иконы с привлечением Интерпола. Икону назвали объектом культурного наследия Украины, возбудили дело в связи с ее вывозом из страны. Россия передала икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.