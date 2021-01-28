«Я хочу сказать огромное спасибо коллегам за то, что эта книга стала возможной… Я имею возможность уже жить не в тюрьме, не напротив своего дома, жить, работать, и за это огромное спасибо моим коллегам, которые беспокоились за меня больше года», — приводит агентство слова Вышинского.
Книга почти на 90% была готова еще весной прошлого года, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, добавил он.
«Мне кажется, что это не повредило этому тексту… Я не хотел писать книгу о тюрьме. Понятно, что тут конкурировать с корифеями жанра, которые описывают жизнь в постсоветских тюрьмах и советских тюрьмах, у меня точно нет возможности и желания», — пояснил Вышинский.
Поэтому он написал «книгу о стране, об Украине, о том, какой она мне представлялась до попадания в тюремные застенки, какой она мне виделась из тюрьмы в тюремное окно, и что я думаю о том, что там сейчас происходит».