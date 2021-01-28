Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на презентации своей книги «Жил напротив тюрьмы...» поблагодарил коллег, которые беспокоились за него в период заключения, а также отметил, что создал произведение «не о тюрьме, а об Украине», сообщает РИА Новости 28 января

«Я хочу сказать огромное спасибо коллегам за то, что эта книга стала возможной… Я имею возможность уже жить не в тюрьме, не напротив своего дома, жить, работать, и за это огромное спасибо моим коллегам, которые беспокоились за меня больше года», — приводит агентство слова Вышинского.

Кирилл Вышинский: переизобретая Украину © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что это не повредило этому тексту… Я не хотел писать книгу о тюрьме. Понятно, что тут конкурировать с корифеями жанра, которые описывают жизнь в постсоветских тюрьмах и советских тюрьмах, у меня точно нет возможности и желания», — пояснил Вышинский.

Поэтому он написал «книгу о стране, об Украине, о том, какой она мне представлялась до попадания в тюремные застенки, какой она мне виделась из тюрьмы в тюремное окно, и что я думаю о том, что там сейчас происходит».