«Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в указ президента от 29 января 2020 г. № 28 «О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии».
Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 г. до 30 января 2021 г. с целью развития и практической реализации принципов партнерства между странами.
Ранее Зеленский выразил надежду, что Британия примет зеркальные меры и введет безвизовый режим для украинцев.