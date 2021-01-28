Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года. Об этом 28 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в сообщении.

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Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 г. до 30 января 2021 г. с целью развития и практической реализации принципов партнерства между странами.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Британия примет зеркальные меры и введет безвизовый режим для украинцев.